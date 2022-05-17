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ADÜ'nün efeleri Süper Lige yükseldi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 8-13 Mayıs Tarihleri arası Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası 19.

Halk Dansları Yarışması'nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) zeybek türünde klasman ligine artistik dalda katılım sağlayarak Süper Lig'e yükseldi



Klasman ligi artistik eleme grupları arasından zeybek türü grubundan finale çıkan ADÜ Efeleri, Türkiye finalinde yarıştı. Türkiye finallerinde ADÜ efeleri iyi bir performans sergileyerek 12 üniversite arasından gelecek sene direkt finallere katılma hakkı elde etti ve Süper Lig'e yükseldi. ADÜ'nün efeleri, yarışma için gerekli imkanları sunan başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü'ye, SKS Daire Başkanı Faruk Uludağlı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti.

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