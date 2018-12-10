ADÜ'nün koordinatörü olduğu AB projesinde 3. buluşma İtalya'da gerçekleşti

ulusötesi proje toplantısı, proje ortaklarından CEIPES ev sahipliğinde İtalya'da gerçekleştirildi.

Projenin 3. ulusötesi toplantısına ADÜ'den Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, Arş. Gör. Tahir Yılmaz ve Öğr. Gör. Barış Çavuş proje ekibini temsilen katıldı.

İki gün süren toplantıda son dört ayın değerlendirilmesi yapılarak, projenin yönetim süreci, bütçesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili ortaklarla fikir alışverişinde bulunuldu. Projenin 1. fikri çıktısı olan Durum Analizi Raporu paydaşlara sunuldu ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak projenin 1. Fikri Çıktısı tamamlandı. Projenin 2. Fikri çıktısı olarak belirlenen, kadın yöneticilere yönelik düzenlenecek Cam Tavan Eğitim Programı'nın planlaması yapıldı. Son olarak projenin 3. Fikri Çıktısı olan Mentörlük Eğitim Programı'na ilişkin ön bilgilendirme yapıldı. Ayrıca toplantıda, 4. ulusötesi toplantısının Nisan ayında projenin İspanya ortağı Amics ev sahipliğinde Valencia'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde yürütülen projenin ilk toplantısı, 28-29 Mart 2018 tarihlerinde Aydın'da düzenlenmiş, ikinci toplantı ise 26-27 Temmuz 2018 tarihlerinde projenin Almanya'daki ortağı Education Mobility Grid ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

Aralık 2019'da sona erecek projenin toplamda 7 ortağı bulunuyor. Projenin yürütücüsü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, diğer ortaklar ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Education Mobility Grid (Almanya), Bragamob (Portekiz), Ceipes (İtalya) ve Amics (İspanya). İki yıl sürecek olan projenin toplam bütçesi ise 170,240 euro.