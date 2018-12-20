ADÜ'nün Maskesiz Gülücükler Topluluğu yüzleri güldürmeye devam ediyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri tarafından zor durumda veya ihtiyacı olan herkese yardımcı olmak amacıyla kurulan ‘Maskesiz Gülücükler Topluluğu' yüzleri güldürmeye devam ediyor. Daha önce düzenledikleri çeşitli aktivitelerle gönüllerde taht kuran öğrenciler şimdi de soğuk kış günlerinde herkesin karnı tok yatağa girmesini sağlamak amacıyla kuru gıda malzemesi dağıttı. Öğrencilerin geleneksel hale getirdiği bu samimi projeler ciddi destek alıyor.

ADÜ Maskesiz Gülücükler Topluluğu'nun Başkanı Harın Küçükballı, 6 yıl önce kurulan bu topluluğun kurulduğu günden bu yana sosyal projelerle topluma faydalı olmaya çalıştığını belirterek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Şu anda 450 üyesi ile hizmetlerine devam eden Maskesiz Gülücükler Topluluğu'nun adından da anlaşılacağı üzere tamamen samimiyet ile hizmet verdiğini kaydeden Harun Küçükballı, gönüllere dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Küçükballı “ADÜ Maskesiz Gülücükler Topluluğu olarak 12-18 Aralık Yoksullara Yardım haftası kapsamında “Bir elde sen uzat” dedik. Bir hafta boyunca stant açarak belirlediğimiz yoksullar için bakliyat yardımı topladık. Toplanılan bakliyatlar üyelerimizle birlikte kolilendi. Yine üyelerimizle birlikte dağıtıma gittik ve muhtarlıklarla beraber belirlediğimiz ailelerin evlerine bize teslim edilen emanetleri en doğru şekilde dağıttık. Koli alan aileler ‘Allah razı olsun' deyip dua ettiler ve mutlu oldular. Bizler ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi için iyilikseverlerle yardım bekleyenleri buluşturmaya gayret ettik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.