ADÜ'nün ortağı olduğu projenin faaliyetleri devam ediyor

Adnan Menderes Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar-Yetişkin Eğitimi programı kapsamında “Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi” (Developing Farmers' Digital Skills-DigiFarmer) adlı projenin faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, kırsalda yaşayan çiftçilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmayı amaçlayan projenin ortaklarını Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Anaptixiako Kentro Thessalias (Yunanistan), Institut Pro Trénink Pohostinnosti (Çek Cumhuriyeti), INERCIA Dijital (İspanya) ve Euroform (İtalya) oluşturuyor.

Başlangıç toplantısı proje ortaklarıyla birlikte Aydın'da gerçekleşen projenin, üniversiteyi temsilen, eğitim faaliyetlerini Dr. Öğretim Üyesi Taner Arabacıoğlu, bilgi işlem çalışmalarını Çağrı Kesen yürütüyor. İki yıl süre ile uluslararası boyutta uygulanacak olan projenin sonunda çiftçiler için dijital beceri ve yetkinliklerin tanımlanması, dijital beceriler eğitim modülü, eğitim materyalleri (basılı), açık öğrenme materyalleri, Digifarmer Web Sitesi, Çiftçi E-Platformu gibi somut çıktılara ulaşılması planlanıyor.