ADÜ'nün ortağı olduğu tarım projesi desteklenmeye değer görüldü

Yürütücülüğünü Aydın Valiliği'nin yaptığı, Adnan Menderes Üniversitesi'nin de ortağı olduğu Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs) adlı proje, ERASMUS+ Programı 2020 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 32 proje içerisinde yer aldı.

İki yıl süre ile uygulanacak projede, çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmak ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmak amaçlanıyor. Projede, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Armağan, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli Çağrı Kesen görev alıyor.

Aydın Valiliği'nin (AB ve Dış ilişkiler Koordinasyon Bürosu) koordinatörü olduğu projede, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Institute of Entrepreneurship Development (IED)/Yunanistan, Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED), Baldaque & Alves da Silva, Lda (NEWTIE)/Portekiz, European Grants International Academy SRL (EGInA)/Italya, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ve Inercia Digital SL (INERCIA)/Spain proje ortakları olarak yer alıyor.