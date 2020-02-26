ADÜ'nün ortağı olduğu uluslararası projenin 4. toplantısı Çek Cumhuriyetinde yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) proje ortağı olduğu ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar-Yetişkin Eğitimi programı kapsamında yürütülmekte olan Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (Developing Farmers' Digital Skills-DİGİFARMER) adlı projenin 4. Ulusötesi Toplantısı, 18-19 Şubat 2020 tarihlerinde proje ortağı Institut pro trénink pohostinnosti ev sahipliğinde Mikulov/Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin 4. Ulusötesi toplantısına ADÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Çağrı Kesen katıldı. İki gün süren toplantının ilk günü, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, projenin fikri çıktıları olan eğitim modülü için gereklilikler, her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenme kazanımları ve içeriklerin son kontrolünün yapılması konuları görüşüldü. Eğitim Modülü, Avrupa Dijital Yeterlikler çerçevesinde tartışıldı ve son şeklini aldı. Tüm ortakların dillerine çevrilecek olan eğitim modülünün mobil uygulama ve e-öğrenme platformlarına taşınabilmesi, basılı eğitim materyalleri, e-öğrenme platformunun eğitici tarafından kullanılması ve eğitim materyallerinin yüklenmesi, deneme eğitimlerinin uygulanması, gerekli görev paylaşımlarının yapılması ile ulus ötesi toplantının ilk günü sona erdi.

Proje toplantısının ikinci günü, Çiftçi Ağının “Çiftçi Platformu” yapılandırılması ve içeriklerinin belirlenmesi konuları tartışıldı ve görev paylaşımları yapıldı. Projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı ve yaygınlaştırma konuları gözden geçirildi ve iş paylaşımları yapıldı. Proje ortağı 9 kurum/kuruluşun katıldığı toplantı, genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.