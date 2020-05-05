ADÜ'nün projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları TÜBİTAK 2019 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında sunulan “Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi” başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu.

Üniversitemiz ve Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladıkları projenin ekibi, Buharkent MYO'dan Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir (Yürütücü), Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya ve Uzman Umut Işık'tan oluşuyor. Projeye Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Eren ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Göktül Akpınar teknik destek sağladı.

Eğitmenlerin proje konuları göz önünde bulundurularak konularında oldukça deneyimli akademisyenlerden seçildiği, eğitimler sabah teorik, öğleden sonra uygulamalı olarak gerçekleştirileceğini, proje süresince toplam 28 etkinlik planlandığı belirten Prof. Dr. Mesut Kırmacı, “Proje kapsamında biyolojik zenginliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan endemik bitkilerimiz ve Aydın'ın simge bitkilerinden biri olan Tülüşah (Tüllüşah, Aydın Gaşağı) tanıtılacaktır. Aydın ili nitelikli liseler kapsamındaki 10. ve 11. sınıf ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan proje süresince, toplam 22 akademisyen, uzman ve rehber görev yapacak. Projemizin doğal bilimlere bakış açısını değiştireceği ve Aydın'ın tanıtımına da katkı sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.

Projenin Temel Hedefi, Doğaya Duyarlı Bireylerin Yetiştirilmesi

ADÜ Botanik Bahçesi, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası Yaylaköy ziyaretlerini içeren arazi çalışmaları, drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen projenin temel hedefi, doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesi. Projenin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek kurum ve kuruluşlardan destek mektupları alınmış ve projeye dahil edildi. ADÜ ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanısıra Aydın Valiliği, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Aydın ilindeki en etkili sivil toplum kuruluşlarından birisi olan EKODOSD ve Kuşadası Belediyesi proje paydaşlar. Proje ile ilgili detaylı bilgiler www.tulusah.com adresinde bulunabiliyor.