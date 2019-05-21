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ADÜ'nün yabancı öğrencisinden çifte başarı

Bissau’lu Francisco Jose Lopez Junior’un bilimsel poster bildiri sunumu, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Avicenna Bilim Topluluğu tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konulu Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi’nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Bissau'lu Francisco Jose Lopez Junior'un bilimsel poster bildiri sunumu, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Avicenna Bilim Topluluğu tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konulu Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.


Poster bildirisini Sadi Taha Aktaş ve Burak Kaan Taşdemir ile hazırladıklarını kaydeden Francisco Jose Lopez Junior, bilimsel çalışmalara devam edeceklerini söyledi.


Öte yandan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca düzenlenen Obezitesiz Tıp konu başlıklı öğrenci kongresinde yaptığı sunumla mansiyon ödülüne layık görülen Francisco Jose Lopez Junior, her iki üniversiteden de ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, ADÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerine, bireysel gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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