ADÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir oldu

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü'ne Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylana rektör atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın yerine 2017 yılında ‘Yılın Bilim Adamı' ödülünü alan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir atandı. 2005 yılından beri ADÜ'de görev yapan Aldemir, geçtiğimiz dönemlerde de rektörlüğe aday olmuştu.

Selçuk Aldemir kimdir?

1968 yılında Malatya'da doğan Osman Selçuk Aldemir, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezun olduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde mastır ve doktorasını tamamladı. 2005 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde göreve başladı. Yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarını ADÜ'de aldı. Aldemir, 2014 yılında da rektör adayıydı.