ADÜSEM, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilmek için sürecin ilk adımı olan TÜRKAK tarafından yapılan denetimi başarıyla tamamlayarak akredite oldu.

MYK tarafından yetkilendirme süreci devam eden ADÜSEM tarafından ülkemizin turizm potansiyelini arttırarak, daha kaliteli turizm hizmetleri sunmak adına aşçılık, servis görevlisi, kat sorumlusu, oda temizleme görevlisi, pideci, kebapçı, pastacı, transfer elemanı alanlarında başvurularda bulunuldu. Turizm alanında 15 ayrı kapsamda gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme başvuru süreci devam ediyor.