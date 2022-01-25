ADÜ'ye Amerikalı konuk

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Terapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından “Amerika'da Fizyoterapi” adlı etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Cüre'nin organize ettiği etkinliğe, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Eyaletine bağlı Buffalo şehrindeki özel bir kliniğin sahibi Dr. Fzt. Anthony Sterlace ve stajyer öğrencisi katıldı. Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğretim elemanları, Fizyoterapi Programı öğrencilerinin katıldığı ve Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Cüre'nin simultane tercüme ettiği toplantıda, Dr. Fzt. Anthony Sterlace, A.B.D.'de hastaların fizyoterapi hizmetlerine nasıl ulaştıklarını, Covid-19 pandemisinin tedavi planlarına etkisini ve tedavi prensiplerini anlattı. Dr. Fzt. Anthony Sterlace, önlisans Fizyoterapi öğrencilerine önerilerde bulunarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını cevapladı.