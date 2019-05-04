ADÜ'ye asaleten atanan memur adayları yemin ederek görevlerine başladı

AYDIN (İHA) –Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki (ADÜ) değişik birimlerde görev yapmak üzere asaleten atanan 12 aday memur, senato salonunda düzenlenen törenle yemin ederek asaleten görevlerine başladı.

Törene Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, daire başkanları ve personeller katıldı.

Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimlerini başarıyla tamamlayıp asaleten devlet memurluğuna atanmaları dolayısıyla aday memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, asaleten devlet memurluğu görevine başladı.

Yemin töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Vatana, millete ve bayrağa sadakatle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Ulvi bir göreve asaleten başlamış olan sizler için, adaylık sürecinde göstermiş olduğunuz gayretli çalışmalarınızın devamını ve bundan sonraki görevinizin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak siz değerli personelimize iş yaşamınızda başarılar dilerim" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, konuşmalarının ardından asaleti tamamlanan memurlar adına, sınavda birinci olan Personel Daire Başkanlığı personeli Murat Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi