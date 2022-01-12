AFAD arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Ş. personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü, ildeki kurum, kuruluş ve firmalarda arama kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda AFAD yetkilileri, Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Sultanhisar ve Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerinde görev yapan 324 personele eğitim verdi.

İki gün süren eğitimde firma personelleri, uzman ekiplerce deprem ve benzeri durumlara karşı hafif arama kurtarma eğitimi alarak bilgilendirildi. Eğitimlere, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman bizzat katıldı. Afet eğitimlerinin hayati önem taşıdığını hatırlatan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Çiner, “Bu eğitimlerle 324 personelimiz temel afet eğitimi alarak bir felaket durumunda neler yapması gerektiğini öğrendi. Doğal afetler, her an başımıza gelebilir. Bu nedenle bir afet durumunda ne yapılması gerektiğini, acil müdahale yöntemlerini bilmek hayati önem taşıyor. Personellerimize uzman ekibiyle bu eğitimi sunan AFAD İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz” dedi.