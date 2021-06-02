AFAD Aydın İl Müdürlüğü arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Afet farkındalık eğitimleri ile kurum, kuruluş ve vatandaşları afet ve acil durum anında, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapması gerektiğine dair bilinçlendiren AFAD Aydın İl Müdürlüğü, gönüllü olarak kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin de eğitim taleplerini karşılamayı sürdürüyor. Bu kapsamda ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ve Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi'ne (EFAK) arama ve kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Belirlenen program dahilince çeşitli konularda eğitimler verilerek gönüllülerin hem bilgi hem de teorik olarak daha donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor.