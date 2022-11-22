İhlas Haber Ajansı

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AFAD Aydınlıları cep telefonlarına gönderdiği mesaj ile uyardı

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışlı havanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) kısa mesaj yolu ile cep telefonlarına şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Aydın'da dün etkili olan sağanak yağışlı havanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) kısa mesaj yolu ile cep telefonlarına şiddetli yağış uyarısı yapıldı.



AFAD'tan vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, “Meteorolojiye göre yarın Aydın'da çok şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Fırtına, sel, yıldırım, doluya karşı dikkatli ve tedbirli olun” denildi.

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