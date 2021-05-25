AFAD İl Müdürü Harman; "Bugüne kadar 110 bin kişiye eğitim verdik"

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği üyelerine afet eğitimi verilirken, eğitimde konuşan AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, Aydın'da bugüne kadar 110 bin kişiye Afet Farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesi ve Engelliler Haftası dolayısıyla AFAD, Aydın'daki bedensel engelli vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, Eğitim Şube Müdürü Sinan Can, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım ve dernek üyeleri katıldı. AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Bugüne kadar Aydın'da 110 bin kişiye eğitim verdik. Bizden bu zamana kadar kim eğitim almak isterse istesin hiç birini yanıtsız bırakmayarak afetlere karşı bilinçlendirdik. Afet olduğunda siz birilerine daha ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinizi kurtarmanız bir tarafa bir de sizi kurtaracak herhangi biri ile birlikte hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden afet öncesi, afet esnası ve sonrasında neler yapmanız gerektiğinizi sizlere anlatmak istedik. Umuyoruz ki bu eğitimlerle daha bilinçli hale gelecek ve olası bir afet durumunda kendinizi en iyi şekilde koruyabileceksiniz" dedi.

AFAD İl Müdürü Harman'ın konuşmasının ardından AFAD Aydın İl Müdürlüğü Eğitmenlerinden Ramazan Yağtu tarafından verilen afet farkındalık eğitimi ile engelli vatandaşlara deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitim sonunda AFAD Aydın İl Müdürü Harman tarafından dernek başkanı Balkım'a afet ve acil durum çantası hediye edilirken, Balkım da İl Müdürü Harman ve Eğitim Şube Müdürü Can'a teşekkür belgesi takdim etti.