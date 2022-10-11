AFAD Nazilli'de Afet Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD tarafından deprem ve yangınlara karşı eğitim verildi. İlçedeki 4 okulda düzenlenen eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta AFAD Destek Gönüllüleri de görev aldı.

2022 yılının İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ‘Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesi ile birlikte ili genelindeki okullarda, hastanelerde, cezaevlerinde, huzurevlerinde, AVM'lerde, apartman ve sitelerde, organize sanayi bölgelerinde, üniversite ve kamu binaları gibi birçok farklı alanda deprem anı ve yangın tatbikatları yapılmaya başlandı. 10 Ekimde başlayan eğitim ve tatbikatlarda ilk olarak Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatları yapıldı.

Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatlarına AFAD Aydın İl Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Huriye Çiftci, Arama Kurtarma Teknisyenleri Mevlüt Arık, Ergün Gülmez, Santral Memuru Gökhan Uçal, Anbar Memuru Onur Balkan ile AFAD Nazilli destek gönüllüsü ilçe koordinatörü Selin Çam, Koordinatör Yardımcısı Selma İnan, destek gönüllüleri Abdurrahman Sevgi, Mesut Şahan katılırken, yapılan eğitim ve tatbikatlarda afet öncesi, afet sırası ve sonrasında alınacak tedbirlerle AFAD Gönüllüsü olabilmek için yapılması gerekenler anlatıldı.

“Deprem Anı ve Tahliye” tatbikatları gerçekleştiriliyor

Yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürü Sinan Can konuşmasında: “2022 yılının İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edilmesi ile birlikte ilimizde de okullarda, hastanelerde, cezaevlerinde, huzurevlerinde, AVM'lerde, apartman ve sitelerde, organize sanayi bölgelerinde, üniversite ve kamu binaları gibi birçok farklı alanda deprem anı ve yangın tatbikatları gerçekleştirdik. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde ise bu hafta ilimizde faaliyet gösteren bütün okullarda öğretmenlerimiz aracılığıyla “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenliyoruz. 15 okulumuzda da AFAD Ekiplerimizin katılımıyla “Deprem Anı ve Tahliye” tatbikatları gerçekleştiriliyor. 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başlayan etkinliklerimizin ilki Nazilli ilçemizde Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tatbikatları ile devam etti. İlimizi Afet ve Acil Durumlara karşı dirençli bir şehir konumuna getirmek için verdiğimiz çalışmalarda yanımızda olan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve Okul Müdürlerimize, öğrencilerimize, AFAD Gönüllülerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

AFAD Nazilli destek gönüllüsü ilçe koordinatörü Selin Çam, “Aydın'dan gelen ekibimizle birlikte farklı liselerde temel afet bilinçlendirme eğitimlerini yaptık. Tatbikat yaparak bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize göstermeye çalıştık. Özellikle 15 yaşından itibaren tüm gençlerimizin AFAD Gönüllülük sistemine girerek temel AFAD Gönüllüsü olabileceklerini anlattık” dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Melis Beyaz, “Bugün okulumuza gelen AFAD ekibi sayesinde deprem, yangın ve afet durumlarında kendimizi daha iyi nasıl koruyabileceğimizi, çevremize ve arkadaşlarımıza nasıl destek olabileceğimizi öğrendik. Bu etkinlik bizim için çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz de bundan sonra bir AFAD gönüllüsüyüz” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı konuşmada, “Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla AFAD tarafından Nazilli 50. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve diğer okullarımızda eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından yapılan tatbikat ile öğrenilenlerin pekiştirilmesi sağlandı. Aydın AFAD başta olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.