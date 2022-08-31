İhlas Haber Ajansı

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AFAD: “Olumsuz bir durum yok”

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde art arda meydana gelen 4.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde art arda meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.


Aydın'ın Kuşadası ilçesi 4.7'lik depremden 15 dakika sonra 5.1 şiddetinde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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