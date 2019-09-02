Afrika değil Aydın, mahalle takımı kuran siyahi gençler futbolun keyfini çıkarıyor

Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim veya çalışmak için Türkiye'ye gelen siyahi gençler Aydın'da mahalle takımı kurdu. Çalışmalarını Adnan Menderes Stadyumu'nda devam eden gençler memleket hasretini arkadaşları ile futbol oynayarak giderdiklerini belirttiler.

Aydın'da çoğunluğu üniversite öğrencisi siyahilerden oluşan bir grup kendi aralarında mahalle takımı oluşturdu. Oldukça başarılı gençler her gün Adnan Menderes Stadyumu'nda antrenmanlarına devam ediyor. Yaz tatili olmasına rağmen değişik nedenlerden dolayı ülkelerine gitmeyen siyahi gençler çalışmaları ile Adnan Menderes Stadı'nın yan sahalarını renklendiriyor.

Ailelerinden ve memleketlerinden uzakta oldukları için memleket ve aile hasretini arkadaşları ile futbol oynayarak giderdiklerini belirten gençlerden Degni Cris Abraham “Burada ailemizden ve memleketimizden uzak yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu üniversite öğrencisi. Öğrenci olmayıp başka iş için de Türkiye'de olanlar var. Aydın'da siyahi arkadaşlarla bir araya geldik. Kendi aramızda takım da kurduk. Futbol sayesinde buluşup bir yandan sporumuzu yapıyor diğer yandan da aile ve memleket hasretini gideriyoruz. Aydın çok güzel ve demokratik bir şehir. Burada kendi memleketimizde gibi yaşıyoruz” diyerek herkese teşekkür etti.

Kendi yöntemleri ile ayakkabı ve terliklerden saha sınırları çizip kale oluşturan siyahi gençler Aydın'ın çim sahalarında futbolun tadını çıkarıyorlar.