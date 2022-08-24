Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Müzesi, bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Afrodisias Müze Konseri etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan Afrodisias Müzesi, bir ilke ev sahipliği yapacak. Aydın Valiliği koordinesinde Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilki gerçekleştirilecek olan Afrodisias Müze Konseri, Aydınlılara müzik ziyafeti sunacak. 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan konserde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak. Karacasu Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ücretsiz olarak verilecek konserlere tüm vatandaşları davet etti.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “Kaymakamlığımızca ilimiz, ilçemiz ve il dışından gelecek olan misafirlerimize Afrodisias Müzesi, Sevgi Gönül Salonu'nda eşsiz Sebasteion kabartmaları görsel şöleni içinde 26 Ağustos 2022 Cuma günü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçıları tarafından Yeşilçam şarkıları konseri , 27 ve 28 Ağustos 2022 Cumartesi günü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Klarnet Kuartet Konseri verilecektir. Ücretsiz olarak 1.sini düzenlediğimiz Afrodisias Müze Konseri etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.