Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme

Afrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri, kazıların gerçekleşmesine destek veren ana sponsorları, bağışçıları ve arkeoloji severlerden oluşan heyet, kazılardaki gelişmeleri yakından görmek üzere Aphrodisias'ı ziyaret etti.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından karşılanan heyete halk oyunları ekibi yöresel müzikle birlikte gösterilerini sundu. Geyre Vakfının bu etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir süre katılım sağlarken kafilede gazeteciler de yer aldı. Ziyaretin bir sebebinin de 2020-2024 yılı aralığında yapılacak Afrodisias'taki kazılar için sponsor bulmak olduğu öğrenildi.

Ziyarete katılanlardan gazeteci Emin Çapa, Afrodisias'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğu söyledi. Tetrapylonu, tarihte heykelcilik okulu oluşu, 30 bin kişilik stadyumu, 8 bin kişilik tiyatrosu, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in bu kenti keşfetme hikayesi ve onlarca mitolojik anlatısıyla tanınan Afrodisias hakkında övgü dolu sözler kullanan gazeteci Emin Çapa, “Afrodisias dünya üzerinde heykelciliğin en geliştiği yerlerden biri. Burası 2 bin yıl önce bütün dünyaya heykel satmış. Sanat ihraç etmiş. İnsanlar böyle bir yeri mutlaka görmelidir. Buraya gelenler, müzede ve ören yerinde inanılmaz heykeltıraşlık eserleri görecekler” dedi.