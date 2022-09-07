Afyon Kocatepe'den Kuşadası'na 'Zafer Toprağı'

Kuşadası Kent Konseyi tarafından Büyük Taarruz'un 100'ün yıl dönümünde düzenlenen ‘Afyon'dan Kuşadası'na 100. Yıl Zafer Yürüyüşü' sırasında Kocatepe'den alınan toprak, 7 Eylül Kuşadası'nın kurtuluş yıl dönümünde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teslim edildi.

Kuşadası Kent Konseyi üyeleri, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Afyon'dan Kuşadası'na Zafer Yürüyüşü' çerçevesinde Afyon'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u komuta ettiği Kocatepe'ye kadar olan 14 kilometrelik yolu yürüyerek 27 Ağustos'ta sabaha karşı Kocatepe'ye ulaştı. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Kent Konseyi Spor Meclisi Başkanı Bağdagül Şimşek Kocatepe'den Kuşadası'na getirmek üzere toprak aldı. Kuşadası'nın 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde Çamlık bölgesinden gece yürüyüşe başlayan Kent Konseyi üyeleri, sabah saatlerinde Kuşadası'na ulaştı. Kervansaray'da düzenlenen bir törenle Kocatape'den getirilen toprak Kuvayi Milliye kıyafetli iki çocuk tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teslim edildi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde kendisine teslim edilen bu toprağın çok anlamlı ve değerli bir hediye olduğunu belirterek Kuşadası Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti.