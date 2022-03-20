Afyonlu gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Aydın'a geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Afyon ilinden 40 genç 4 günlük program için Aydın'a geldi. Program kapsamında Aydın'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kemer Mezarlığı Şehitliği ziyareti, Afrodisias Antik Kenti, Çömlek Atölyesi, Kuşadası gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri, kaymakam ve belediye başkanı ziyaretleri gerçekleştiren gençler kuş evi yapımı ve sokak hayvanlarını beslemek gibi çeşitli gönüllülük faaliyetleri de yürüttüler. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'da gençlerle buluşarak katılım belgesi takdim etti. Afyonlu gençleri Aydın'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fillikçioğlu, "Gençlerimize bu imkanı veren Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Benzer projelerle daha önce ilimizden gençlerimizi farklı illere göndermiştik bu kez ev sahibi il olarak Afyon ilinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla çeşitli projeleri destekliyor yerelde de benzer çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.