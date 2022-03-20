Afyonlu gençlere 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Adnan Menderes, anlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Afyon Kocatepe Üniveristesi'nden Aydın'a gelen gençler Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Müze'de Adnan Menderes'in çalışmaları ve yaşamı hakkında bilgilendirilen gençler zaman zaman duygusal anlar yaşandılar.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Anadoluyuz Biz' projesinin Aydın programı kapsamında öğlen saatlerinde Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret eden gençlere Müze Müdürü Özay Özhan karşıladı. Müze Uzmanı Bircan Kayacan'ın anlatımı ile sergilenen eserleri ve Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatını inceleyen gençler duygu dolu anlar yaşadılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 tarihinde açılışı yapılan Adnan Menderes Müzesi'ni gezerken sadece acı hatıraları değil, o dönem ülke için hayata geçirilen projeleri, yaşananları tanıma fırsatı yakalayan gençler, ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirip ilgililere teşekkür ettiler.