İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaç gölgeleri yaşlılara korunak oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 12.

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sıcak havayı görünce ağaç gölgelerine sığınmak zorunda kaldı.


Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması ile 65 yaş üstü vatandaşlar zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz hafta verilen izinde meydanları ve sokakları dolduran yaşlı vatandaşlar, bu haftaki izinlerinde aşırı sıcak hava ile karşılaştılar. İki günden bu yana mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün Aydın'da 41 dereceye ulaşınca, meydanlara ve sokaklara çıkan yaşlılar kendilerine gölge bir yer aradı. Aydın Atatürk Kent Meydanı ve civarında bulunan vatandaşlar gölge yerlerde dinlenmeyi tercih ederken, az sayıda yaşlı vatandaş ise sıcak havaya rağmen yürümeyi tercih etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.