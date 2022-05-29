Ağaca çarpan otomobil, cayır cayır yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobil, bir anda alev alarak cayır cayır yandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Terziler Mahallesi'ne doğru seyreden düğün konvoyundaki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilde başlayan yangın çevrede bulunan ağaçlara sıçrarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin diğer ağaçlara sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın söndürülürken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişinin araçtan son anda atlayarak kurtuldukları öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.