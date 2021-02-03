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Ağaçtan düşen adam yaralandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi Arda Sokak üzerinde bulunan bahçedeki ağaca çıkan Süleyman I. (55) bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek yaralanan Süleyman I. ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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