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AGC Başkanı Semra Şener güven tazeledi

AYDIN(İHA) – Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) olağan genel kurulunda mevcut Başkan Semra Şener, ikinci kez görece seçilerek güven tazeledi.


AGC'nin Efeler Milli Aydın Bankası Salonunda gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurulunda iki liste ile seçime gidildi. Toplam 123 seçmenin oy kullandığı kurulda, beyaz listeyle seçime giren Orhan Karagöl 44 oy alırken, sarı listeyle yarışan mevcut Başkan Semra Şener ise 79 oy alarak yeniden başkan seçildi.


İkinci kez göreve seçilerek güven tazeleyen Semra Şener'in başkanlığındaki AGC'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: İbrahim Kılınç, Nijer Sağlık, Erdal Gündüz, Ergün Korkmaz, Mehmet Öztürk, Abdurrahman Fırat, Betül Çolak, Murat Şenbaklavacı, Hüsameddin Kaçar ve Mehmet Özçakır.

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