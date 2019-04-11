AGC'den İl Emniyet Baştuğ'a Polis Haftası ziyareti

Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'u makamında ziyaret ederek etti.

AGC Başkanı Semra Şener ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü kapsamında Baştuğ'u tebrik edip çiçek takdim etti.

174 yıldır gece gündüz demeden halkımızın emniyeti ve güvenliği için çalışan tüm emniyet teşkilatına teşekkür eden Başkan Şener, “Başta Emniyet Müdürümüz olarak sizin ve tüm Emniyet Teşkilatının 174. Yıldönümlerini kutluyoruz. Gece gündüz demeden can güvenliğimiz için çalışıyorsunuz. Sizin varlığınızla daha güvendeyiz. İyi ki varsınız” dedi

Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'a basınla uyumlu çalışmaları için de teşekkür eden AGC Başkanı Şener, “Yaklaşık iki buçuk yıldır Aydın'da görev yapıyorsunuz. Basın mensubu arkadaşlarımız sizinle uyumlu çalıştıklarını ve istediklerinde size ulaşabildiklerini söylüyorlar. Bu çok memnuniyet verici. Bizler de tıpkı emniyet teşkilatımız ve diğer tüm kamu kuruluşlarımız gibi kamu adına hizmet ediyoruz. Devletimizin, ilimizin menfaatine olacak her türlü çalışmada yer almaktan gurur duyarız. Tüm arkadaşlarım bu mesleki bilinçle şehirlerine, ülkelerine hizmet ediyorlar. Emniyet teşkilatımızla her türlü projede bir arada çalışmak isteriz” dedi.

Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ da, Başkan Şener'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Aydın basınından son derece memnun olduğunu, yapılan tüm çalışmaların basında yer almasından mutluluk olduğunu dile getirdi. Suç ve suçluyla yapılan her türlü mücadelede basını yanlarında görmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Baştuğ, bu uyumun, yaptıkları çalışmalardan vatandaşın haberdar olmasını sağladığını söyledi.

Ziyarette bekçilik sistemi ile ilgili de bililer veren Baştuğ, nostaljik olarak hafızalarımızda yer edinen gece bekçilerinin düdüğünün ger döneceği haberini verdi. Baştuğ, Aydın'da mala karşı işlenen suçlarda caydırıcılık anlamında da büyük yol kat edilen yeni uygulamada, bekçilerin yüzde 40'ının yüksekokul mezunu olduklarını söyledi. Baştuğ, bu yeni uygulama için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bekçi olmak isteyen gençlerin başvuruda bulunabileceğini hatırlattı.

Ziyarette AGC Başkanı Semra Şener, ocak ayında gerçekleştirilen genel kurul neticesinde oluşan yeni yönetimini de tanıttı. Türk polis teşkilatının kuruluşunun 174 yıldönümü nedeniyle gerçekleşen ziyarete, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener'in yanı sıra, Başkan Yardımcıları İbrahim Kılınç, Erdal Gündüz ve Betül Çolak, Genel Sekreter Mehmet Özçakır, Sayman Hüsamettin Kaçar, Genç Gazeteciler Komisyonu Başkanı Abdurrahman Fırat, yönetim kurulu üyesi Murat Şenbaklavacı da katıldı .

İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimine ve tüm gazeteci meslektaşlarımıza çalışmalarında başarılar diledi.