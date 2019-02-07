AGC'nin yeni yönetiminden Vali Köşger'e ziyaret

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası başkanlığına yeniden seçilen Semra Şener ve yeni yürütme kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Vali Yavuz Selim Köşger'e yaptı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden seçilen Semra Şener, yeni yönetim, denetim ve onur kurulu ile federasyon delegelerinin katıldığı ziyarette Nazilli ve Söke Şube Başkanları da hazır bulundu.

Vali Köşger, AGC Başkanı Şener ve yönetimini, valilik makamı toplantı salonunda kabul etti. AGC yönetimine başarılar dileyen Köşger; Aydın ve çevresinde faaliyet gösteren, gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerin yanında olduklarını söyledi. Aydın'da birlikte çalışmaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Köşger, bundan sonra da hep beraber çalışarak Aydın için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Cemiyet Başkanı Semra Şener ise, Vali Köşger'e, gazetecilere ve gazetecilik mesleğine verdiği değer ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aydın için ne gerekiyorsa tüm kurum ve kuruluşlarla, birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyleyen Şener, Vali Köşger'e yerel gazete satışlarını arttıracak projeleri konusunda bilgiler verdi. Kahvehaneler için yerel gazete abonelik uygulaması ile ilgili valilik tarafından tekrar bir çalışma yapılmasını isteyen Şener, gazete satışlarının arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Köşger, konuya son derece olumlu baktığını ve bu konuda valiliğin üzerine düşecek bir şey varsa ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aydın'ın sorunlarının da tartışıldığı ziyarette, çözüm önerileri konusuna görüş alışverişinde bulunuldu. 10 Ocak tarihinde cemiyetimiz tarafından jeotermal konusundaki bilimsel çalışmaların bir an önce başlatılması ile ilgili yapılan basın açıklamasının da tekrar gündeme geldiği toplantıda, AGC'nin, şehrin en büyük sorununa kalıcı çözüm bulma konusunda kararlı olduğu vurgusu yapıldı. Bilimsel çalışmalar ışığında, jeotermalin doğru kullanımı konusundaki hassasiyetimizin yeniden vurgulandığı ziyarette çalışmalar için ilk adım atıldı. Öncelikle Aydınlı gazeteciler jeotermal santralleri ve kuyularını ziyaret ederek uygulamaları yerinde görecek. Önümüzdeki haftalarda başlayacak ziyaretlerde Aydınlı gazeteciler, çeşitli santrallere gerçekleştirecekleri ziyaretlerle yetkililerden bilgi alacak.

Vali Yavuz Selim Köşger, AGC'nin bu talebine başından bu yana olumlu baktıklarını ifade ederek, yapılacak her türlü çalışmaya ellerinden gelen tüm katkıyı sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.