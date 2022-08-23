Ağrılı başkandan Aydın'daki taksi tarifelerine tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'daki taksi tarifelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'daki taksi tarifelerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Aydın'ın Kuşadası ilçesine geliş ve gidiş fiyatlarının farklı olduğunu iddia eden Başkan Sayan, taksilerin denetlenmesi çağırısında bulundu. Yaşadığı sorunu sosyal medya üzerinden paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaşımında “İzmir Havalimanı'ndan Kuşadası'na taksi 650 TL, Kuşadası'ndan İzmir Havalimanı'na 950 TL yazıyor. Yol, güzergah, mesafe aynı. Sebebini sorduğunuzda Aydın taksi tarifesi ile İzmir taksi tarifesi farklıymış. Peki, yakıt fiyatları iki ilde aynı olduğuna göre bu fark niye. Denetim şart” ifadelerine yer verdi.