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Ahbap Aydın'ın kültür yolculuğundaki ilk durağı Magnesia oldu

Aydın’da bulunan 22 antik kentin güzelliklerini yerinde görmek amacıyla gezi düzenleyen Ahbap Aydın’ın ilk durağı Magnesia oldu.

Aydın'da bulunan 22 antik kentin güzelliklerini yerinde görmek amacıyla gezi düzenleyen Ahbap Aydın'ın ilk durağı Magnesia oldu.



Ahbap Aydın'ın 30 gönüllüsü Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Sanat Çalışma Grubu Başkanı Dilan Değirmenci , “Ahbaplarımızla birlikte Türkiye'nin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda yaptığımız Aydın Arkeoloji Müzesi ziyaretimiz gönüllülerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Ahbap Aydın olarak biz de bu konuda sanat çalışma grubumuz ile birlikte fikir alışverişinde bulunarak gezilerimizi sürekli hale getirme kararı aldık. Aydın'ın her köşesinde tarihin güzelliklerini hissetmek mümkün, umarım tüm eserlerimiz hak ettiği değeri görür. İlerleyen haftalarda diğer antik kentlerimizi gezmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Efeler Belediyesi ve Germencik Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz” dedi.

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