Ahbaplar kültür gezilerine Milet ve Apollan ile devam etti

Ahbap Aydın Sanat Çalışma Grubu Başkanı Dilan Değirmenci: ''Ahbaplarımız ile birlikte sanat çalışma grubu olarak kültürümüzü, coğrafyamızı tanımak ve tanıtmak amacıyla gezilerimize devam ediyoruz. Bu sefer durağımız Milet ve Apollon Tapınağı'ydı. Daha önce antik kent görmemiş ahbaplarımız başta olmak üzere bu coğrafyayı herkese tanıtmayı kendimize misyon görüyoruz. Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmalı ve korumalıyız mesajını herkese vereceğiz. Cennet gibi bir ülkede, cennet gibi bir bölgede ve cennet gibi bir il olan Aydın'da yaşıyoruz. Bu şehrin değerlerini öğrendikçe ufkumuzu genişletiyoruz. Bu gezide bize destek olan Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Kültür Müdürlüğü, Efeler Belediyesi, Germencik Belediyesi ve yanımızda olan tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Gezilerimiz bize verilen imkanlarla her geçen gün artarak devam edecek" dedi