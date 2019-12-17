Ahmet Feyzi Korur'un yağlı boya resim sergisi İbramaki'de

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Ahmet Feyzi Korur'un yağlı boya eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Korur'un eserleri sergi açılışına katılan sanatseverlerin beğenisini aldı.

Ahmet Feyzi Korur'un resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kuşadalı sanatseverlerle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da katıldığı sergi açılışında konuşan Korur, eserlerini İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek kendisine bu imkânı sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ise Ressam Korur'un eserlerini oldukça başarılı bulduğunu belirterek “ Değerli Sanatçımız Ahmet Feyzi Korur'un eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Korur tüm eserlerini büyük bir emek harcayarak oluşturmuş. Tüm Kuşadalı hemşehrilerimiz bu muazzam sergiyi görmeli” dedi.

Ressam Korur'un yağlı boya tekniği ile hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi 22 Aralık tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.