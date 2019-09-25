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Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Avrupa'ya açıldı

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, “Read More Be More” projesi ile Romanya’da proje etkinliğini gerçekleştirecek.

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, “Read More Be More” projesi ile Romanya'da proje etkinliğini gerçekleştirecek.


Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun Romanya, Polonya ve Litanya olmak üzere üç farklı Avrupa ülkesi ile ortak olduğu “ Read More Be More “ isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Romanya Valcea kentinde proje etkinliğinde bulunacak. Okuldan 3 öğretmen ve 4 öğrencinin katılacağı etkinlikte, okulun fiziksel ortam ve donanımını, öğrenme ortamlarını, yöntem ve teknikleri gözlemlenecek, dil ve sosyal becerilerin arttırılması sağlanacak.


Okul Müdürü Abdullah Özcan Kardeş proje ile ilgili olarak “ Okulumuzda yürüttüğümüz Avrupa Birliği projeleri ve öğretmen ve öğrencilerimizin yurtdışı etkinliklerine katılımı sayesinde yaptığımız işe saygı, heyecan ve motivasyonumuz hep üst seviyede kalmaktadır” dedi.

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