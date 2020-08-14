Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu projesi hibe almaya hak kazandı

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun Zorbalıklar Yerine Dostluklar isimli projesi onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun öncülüğünde yazılan ve Polonya Ulusal Ajansı üzerinden başvuru yapılan Zorbalıklar Yerine Dostluklar (Bullies to Buddies) isimli K229 projesi hibe almaya hak kazandı. Türkiye, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan olmak üzere 5 ortaklı proje kapsamında öğrenci ve öğretmen hareketlilikleri ile iki yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş, projelerinin kabul görmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.