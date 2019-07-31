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Ahmet Tekin Baykal, Bolu'dan Elazığ'a nakledildi

İzmir’de 11 yıl önce yapılan ’Anafor’ operasyonu kapsamında yargılanan 176 kişiden biri olan ve tutuklu bulunan Aydınlı Ahmet Tekin Baykal Bolu Cezaevi’nden Elazığ’a nakledildi.

İzmir'de 11 yıl önce yapılan 'Anafor' operasyonu kapsamında yargılanan 176 kişiden biri olan ve tutuklu bulunan Aydınlı Ahmet Tekin Baykal Bolu Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi.


Ahmet Tekin Baykal'ın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bulunduğu Bolu F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan alınarak Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini açıklayan Ahmet Tekin Baykal'ın sosyal medya hesaplarını yürüten Sinan Özdivarcı, “2008 yılında Fetullahçı Terör Örgütü Yargı ve Emniyet kadrolarının Ahmet Tekin Baykal üzerine İzmir'de gerçekleştirdikleri bir siyasi FETÖ kumpası olan İzmir Anafor Operasyonu davası Ergenekon Kumpası Davasıyla birleştirilmek istenip sanık çokluğu sebebiyle yerinde yargılama kararına bırakılmıştı. Ahmet Tekin Baykal önceki gün Bolu'dan Elazığ'a nakledildi” diyerek 29 Eylül 2019 tarihinde yapılacak duruşma ile davanın karar bağlanacağını ifade etti.

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