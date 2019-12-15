Aile hekimlerine akılcı antibiyotik eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aydın'da görev yapan aile hekimlerine “Erişkinde Akılcı Antibiyotik Eğitimi” verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik-dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir. Aydın Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan "Erişkinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı" konulu eğitimler enfeksiyon hastalıkları uzmanları Uzm. Dr. Serkan Volkan, Uzm. Dr. Vecdi Evren Genç, Uzm. Dr. Gonca İsenlik ve Uzm. Dr. Ayşegül Bakırcı tarafından ilimizde görevli tüm aile hekimlerine verilmiştir” denildi.