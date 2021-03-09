Aile Mahkemesi, Başkanı Kaya hakkında istenen ‘uzaklaştırma cezasını' reddetti

İncirliova Belediyesi'nde çalışan bir kadın çalışanın aynı zamanda amiri olan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hakkında talep ettiği ‘uzaklaştırma' cezası Aydın 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dünya Kadınlar Günü'ne denk 8 Mart günü şikayete ilişkin yapılan açıklamayı bir kadın hakkından ziyade kendisini yıpratma amacıyla yapılmış bir durum olarak gördüğünü belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu işin peşini bırakmayıp ilgililerle mahkeme önünde hesaplaşacağını söyledi.

Belediye çalışanı E.E. isimli kadının Mart ayının başından bu yana raporlu olmasına rağmen, belediyede ve işinde olmadığı 04 Mart günü böyle bir şikayette bulunmasına anlam veremediklerini belirten başkan Kaya, “Uzaklaştırma cezası aldığıma yönelik kararı basından öğrendik. Bize tebliğ edilmiş böyle bir karar olmayınca avukatım aracılığı ile mahkemeye başvurduk. Hakkımda şikayette bulunan ve uzaklaştırma talep eden ilgili şahsın başvurusunun Aydın 1. Aile Mahkemesi tarafından 2021/391 nolu karar ile reddedildiğini öğrendik. Burada amaç 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aytekin Kaya'yı kamuoyu önünde küçük düşürmek, zarar vermekti” diyerek olayın sadece bir yıpratma çalışması değil aynı zamanda siyasi yönünün de olduğunu ileri sürdü.