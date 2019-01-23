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Ailesinden Rektör Aldemir'e ziyaret

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

De. Osman Selçuk Aldemir, anne ve babasını yeni makamında ağırladı.


Rektör Aldemir'in anne babası Mukaddes Aldemir ile Selahattin Aldemir, Aldemir'i makamında ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Aldemir çifti, oğullarının başarısından duydukları mutluluğu ifade ederek, başarılarının daim olmasını temenni etti.


Anne ve babasının ziyaretinden ve hayır dualarından duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Hayatım boyunca aileme layık bir evlat olabilmek için çalıştım. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum” dedi.

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