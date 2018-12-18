Ak gençlerden öğrencilere sevgi eli

Aydın'ın Nazilli İlçesinde AK Partili gençler tarafından düzenlenen kermesin geliri Şanlıurfalı öğrencilere okul malzemesi oldu. AK Parti Nazilli Gençlik Kolları üyeleri, ilkokul öğrencilerinin üniversite birimine gelen yardım talebine kayıtsız kalmayarak, geliri öğrencilere ulaştırılmak üzere bir kermes düzenledi.

AK Parti Nazilli Kadın Kollarının desteğiyle evlerinde yaptıkları yiyecekleri satmak üzere Nazilli Belediye Meydanında stant açan AK Partili gençler, elde ettikleri gelirin tamamını ve diğer partililerinin bağışlarını Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde bulunan Büyük Otluca İlkokulu öğrencilerinin talepleri doğrultusunda kırtasiye ve giyim malzemesi olarak kendilerine ulaştıracak.

AK Gençler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla hem yerli ürünlere özendirmek hem de ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye destek olmak istediklerini ifade eden Nazilli AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayımız Hakan Çağlar Erürker, Nazilli Belediye Başkan Aday Adaylarımız Bülent Sayar, Kadir Mutlu, Kadın Kolları Başkanımız Serpil Ateş Akkaya, yönetim kurulu üyelerimiz ve çok sayıda vatandaşımızın destek verdiği kermes ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindireceğiz. Yerli Malı Haftası dolayısıyla biz zaten bir etkinlik yapacaktık. Bununla ilgili geçtiğimiz Perşembe günü yaptığımız haftalık olağan toplantımızda üniversite birim başkanımızın bir talebi oldu. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Büyük Otluca İlkokulu'ndan yardım talebi geldiğini ilettiler. Bizde bu hafta yapılacak Yerli Malı Haftası etkinliğinden elde edilecek geliri bu okulumuza verme kararı aldık. Oradaki kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olalım istedik. Destek olarak kırtasiye, giysi, ayakkabı gibi aklınıza gelebilecek her şey. Kırtasiye desteğini biz aramızda hemen tedarik ettik. Sınıfta ortalama 50 öğrenci var. Biz bu çağrıya sessiz kalamazdık. Bu etkinlik sadece bu okul için. Özellikle doğu bölgesindeki okullar için bu tür etkinlikler devam ediyor. Yerli malımızı özendirelim, tanıtalım ve aynı zamandan da Nazilli AK Gençliğin bu şekilde duyarlılığı olduğunu göstermek amaçlı yaptık. Burada satılan bütün ürünler AK Gençliği üyelerinden ailelerinden yapılan ürünler satışa sunuldu. Sağ olsun vatandaşlarımız, üyelerimiz, iş adamlarımız bize çok destek olduk. Bu tür etkinlerimiz büyüyerek devam edecek” dedi.