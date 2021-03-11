AK Gençlik Aydın, Ankara Yolcusu

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları, kongre sürecinde devam eden AK Parti'de, 6'ıncı Gençlik Kolları Olağan Kongresi için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen kongre sonrasında yeniden seçilerek güven tazeleyen AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir öncülüğünde AK Gençlik Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor. Rekor bir katılım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Demir; “Pandemi sürecinde siyaset yapmak kolay değil. Fakat bizler bu süreçte mazlumların gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bekçileri olmaktan yılmadık. Bu sebeple AK Gençlik Aydın olarak rekor bir katılımla Ankara'ya gideceğiz. Coşkulu bir kongre bizi bekliyor. Zaten kongrelerimiz bizim düğünlerimizdir. Genel Başkanımızın da daveti ile kongreye Aydın'dan yaklaşık bin kişi ile katılım sağlayacağız. Coşkulu kongremize herkesi davet ediyoruz” dedi.