AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor

Dönem Siyaset Akademisi” Şubat ayında başlıyor.

AK Parti Aydın İl Ar-Ge Birim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla AK Parti Genel Merkez AR-GE Birim Başkanlığımız tarafından 2007 yılında projelendirip 2008 yılında faaliyete geçirilen Siyaset Akademisi her yıl değişik konseptlerle eğitimler vermektedir. AK Parti bilgiye önem vermesinin gereği olarak her alanda, her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Geniş kapsamlı faaliyetlerden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin parti ile olan bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi arttırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika ve kültür gibi alanlarda uzman kişilerce bilgilendirildiği, Türkiye genelinde teşkilatlar aracılığı ile yaygınlaştırılan bir eğitim faaliyetidir.

Siyaset Akademisi AK Partiye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında fikir birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uygulamaya başladıktan sonra her yıl hedefleri ve öncelikleri toplumun dinamiklerine göre kendini yenileyen bir yapıya dönüşmüştür. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını(kamu çalışanları dahil) geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırıp, hem siyasal, hem de kültürel donanım kazandırmak amacıyla ve bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine görev edinmiştir. 19. Dönem Siyaset Akademisi “Siyaset Akademide Başlar!” konsepti ile başlamış olup başvuru işlemleri 13-27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı, demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını arttırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir. Daha önce AK Parti Siyaset Akademisi'ne katılmış ve belge almış veya almamış herkes tekrar katılabilme hakkına sahiptir. Kayıtlar Online başvuru şeklinde yapılacak olup “www.siyasetakademisi.akparti.org.tr” sitesine girerek veya AK Parti İl Başkanlıklarımıza şahsen başvuru yaparak gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. Ancak ;18-30 yaş arası Gençler : 100 TL, Kadın Katılımcılar : 100 TL olup, engelli vatandaşlarımız ve Gazi, Şehit yakınları ise ücretsiz katılabileceklerdir. Dersler 2020 Şubat ayı içerisinde başlayacak olup 8 hafta(2ay) haftada 2 saat olacak şekilde devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile toplam 20 saat bir eğitim programı şeklinde yapılacaktır. Dersler; İrfan Dersleri, Ekonomi, Kişisel Gelişim, Tecrübe, Dış Politika, Sosyal Medya ve Siyasette Protokol adabı olarak belirlenmiştir. Online dersler; Anayasa Hukuku, Yerel Yönetimler'de Dönüşüm, Toplumsal Yapı ve Aile Kuramı, Dijital Dünya olarak uygulanacaktır. Dersler konu uzmanları tarafından verilecek olup, bazı dersleri bizzat Bakanlarımız tarafından verilecektir. Dönem sonunda çoktan seçmeli test usulü bir sınav gerçekleştirilecektir. Sınav Sonuçları “www.siyasetakademisi.org.tr “ sitesi üzerinden öğrenciler kendilerine ait bilgiler ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecektir. Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “Başarı Sertifikası” alacaklardır. 50 puan altında kalan veya % 70 katılım zorunluluğunu sağlamış, ama sınava girememiş katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir. İl kapsamında Dönem 1.si, 2.si ve 3.süne Başarı Sertifikaları Ankara'da düzenlenecek programda bizzat Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Türkiye Birincisi olan katılımcıya iki kişilik Endülüs Gezisi, Türkiye ikincisi olan katılımcıya iki kişilik Kudüs Gezisi ve Türkiye üçüncüsü olan katılımcıya ise iki kişilik Balkan Gezisi ödülü verilecektir. Tüm Aydınlı hemşehrilerimizi 'Türkiye'nin Geleceğinde Yerini Al' sloganı ile 'Siyaset Akademisi'ne katılmaya davet ediyoruz” denildi.