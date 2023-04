AK Parti Aday Adayı Eşin, Aydınlılarla buluşmaya devam ediyor

AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Rıdvan Eşin, adaylık sürecinde de her gün bir ilçede vatandaşlar ile bir araya geliyor. Gittiği her yerde vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Eşin, "Aydınımız ve Aydınlı hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Vekil olarak hedefimiz, Aydınımızın mecliste en iyi şekilde temsil edilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında gerekli her türlü çalışmayı yapmaktır" dedi.

Deprem yaralarının sarılması noktasında da gittiği her yerde bu konudaki hassasiyetini dile getiren Eşin, "Türkiye olarak yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.