AK Parti Aydın, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in andı

AK Parti Aydın İl Teşkilatı demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'i idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde düzenlediği etkinlikle andı.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı Atatürk Kent Meydanı'nda merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 58'inci yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrı öncesinde partililerin ve vatandaşların katılımı ile yapılan basın açıklamasında İl Başkanı Ömer Özmen, “Vefatlarının üzerinden 58 yıl geçmesine rağmen Adnan Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek artmıştır. Aziz milletimiz onları haksız yere idam masasına sürükleyenleri ve bu kararın destekçilerini ise asla unutmamış ve tarihin utanç çukurunda daha da dibe batırmışlardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadele ile darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin sayfalarına gömmüştür” dedi.