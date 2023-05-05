AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten: “Yerel yönetimlerde gerçek hizmeti görmeyen bir Aydın var”

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen “Büyük Muhtarlar Buluşması” toplantısında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten; “Size en güzel hizmetleri yapabilmek için sizlerin bize ulaşabilmesi için Aydın'da AK Parti'nin güçlü bir parti olarak çıkması çok önemli. Yerel yönetimlerde de hak ettiğini alamayan, gerçek hizmeti görmeyen bir Aydın var” dedi.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, mevcut milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte “Büyük Muhtarlar Buluşması Toplantısı” gerçekleştirdi. Milletvekili adayları, tüm katılımcıları kapıda karşılayarak el sıkışırken, muhtarlarla tek tek sohbet etti. Gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın'da vatandaşın yerel yönetimde hak ettiğini alamadığını ve gerçek hizmetten uzak olduğunu belirterek, “AK Parti kurulduğu günden bugüne sizin ulaşabildiğiniz teşkilat. AK Parti'ye 7/24 ulaşabiliyoruz diyeceksiniz. Size en güzel hizmetleri yapabilmek için sizlerin bize ulaşabilmesi için Aydın'da AK Parti'nin güçlü bir parti olarak çıkması bu yönde çok anlamlı. Yerel yönetimlerde de hak ettiğini alamayan gerçek hizmeti görmeyen bir Aydın var. Birinci parti olmamız bu açıdan da çok önemli. 15 Mayıs sabahında AK Parti birinci parti çıktığı gün size Aydın'da kaliteli hizmeti, istediğiniz hizmeti AK Parti olarak yapacağız. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla ilerliyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte sizin görevinizdeyiz. Biz size hizmet etmek için geldik. Aydın Şehir Hastanesi, Denizli-Aydın otobanı projeleri en kısa zamanda tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz bu hizmetlerimize sizlerle birlikte devam edeceğiz sizlerin bize ilettiği talepleriniz neyse bunlarla birlikte ilerleyeceğiz. Buradan tüm muhtarlarımıza söylüyorum. 15 Mayıs'ta ilçelerinizde sizlerle, müdürlüklerimizle birlikte ilçelerimizde toplantılar icra edeceğiz. İhtiyaçlarınızı söyleyeceksiniz, hizmetlerin size daha hızlı gelmesi için yerinde ve sizinle birlikte yapacağız. Biz sizinle yol yürümek Aydın'a nasıl hizmet edebiliriz? Bunu konuşmak için bu toplantıyı yaptık. Türkiye milleti için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Önümüzdeki yüzyıla büyük Türkiye olarak büyük Türk milleti olarak damga vurmak için sizden destek bekliyoruz. Karşı ittifakın söylemlerini bilerek seçime katılın” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından tüm katılımcılar ile birlikte Şehir Hastanesi'nin şantiyesi ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.