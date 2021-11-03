AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen: “Milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 19. yılı kutlu olsun”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 19. Yılı kutlu olsun” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Her şey Türkiye için' ve ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başlattığı iktidar yürüyüşümüz bugün 19. yılına ulaşmıştır. AK Parti, Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile kaderi Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleşmiş, 84 milyonun partisi olmayı başarmış bir partidir” dedi.

AK Parti iktidarında ülkede büyük işler başarıldığını kaydeden Özmen, “AK Partimizin iktidara gelişi ile birlikte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli savunma sanayiinde, bilişimde, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, toplu konutta, enerjide, tarımda, sosyal yardımlarda ve iş hayatında Türkiyemize çağ atlatarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı başardık. Biz kaderi Türkiye'nin kaderi ile bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Türkiye, bugün ulaştığı öz güvenle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün Türkiye, 10 yıl önce hayal dahi edemediğimiz şeyleri bir bir gerçekleştirirken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiyse bunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devrimci ruhuna borçludur. Yerli ve milli bir anlayışla tüm sektörlere yayılan bir üretim modeliyle savunma sanayi, bilişim ve yazılımda Türkiye bölgesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“İlerleyişimiz esnasında elbette çeşitli engellerle karşılaştık. Ülkemizin menfaatleri için ne zaman adım atacak olsak karşımızda emperyalist güçleri ve onların Türkiye'deki basiretsiz maşalarını gördük” diyen Özmen, "Vesayet odakları her fırsatta karşımızdaydı. Milli iradeyi hiçe saymayı meslek edinmiş faşizan tutum ve tehditleriyle bizi yıldırmaya çalıştılar. Çok şükür aziz milletimizden aldığımız güçle, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve cesaretli duruşu ile AK Partimiz, Türkiye'nin gözüne ışık tutarak görmemizi engelleyenlere karşı, milletimizin yoluna ışık tutarak ilerlemeyi ve güçlenmeyi başarmıştır” diye konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü kaydeden İl Başkanı Özmen şu ifadelere yer verdi; “Partimizin kurulduğu günden bu yana önce Allah'ın izni ve sonra da aziz milletimizin teveccühü ile ezber bozan hizmetlerimiz ve icraatlarımız ile zaferlerle taçlanan yılları geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için çıktığımız yolculuğumuza başlarken verdiğimiz söz gereği ulaştığımız hiçbir hedef bizim için varış noktası değildir çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye; hedeflerinden çok daha büyük bir ülkedir. Geçmişte hayal dahi edilemeyen projeler, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla hayata geçmiştir. İnşallah devrim niteliği taşıyacak, ülkemizi, partimizi 2023 ve 2024 hedeflerimize ulaştıracak nice projelerimizi aynı azim ve kararlılıkla hayata geçireceğiz ve AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Kasım 2002'de milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 19. yılını kutluyor, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için inandığı yolda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi karanlıklardan aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşturan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyor, 'Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganı ile yürümeye devam edecek tüm dava arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.”