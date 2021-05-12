AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den 'Ramazan Bayramı' mesajı

Bayramların insanların birbirlerine olan dargınlıklarını unutturduğunu ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissettiğimiz, maneviyat ikliminden esintilerin kuşattığı bir Ramazan Ayını daha huzur içerisinde idrak ederek, burukta olsa bayrama erişmenin manevi hazzını, muhabbetini, gönül huzurunu milletçe yaşıyoruz. Elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaştık. Böylece Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmenin manevi huzuru ve mutluluğu içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaştık. Bayramlar ki, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma bilincinin kuvvetlendiği önemli günlerdir. Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür" dedi.

Filistin'in özgür olduğu günleri görmeyi dileyen Özmen, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde varlık mücadelesi veren, kan ve gözyaşı döken tüm kardeşlerimizin acıları bizlerinde acısıdır. Bu münasebetle mübarek Ramazan ayında kutsalımız ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize alçakça saldırarak zulmüne ara vermeyen işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Bilinmelidir ki ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs'ün, Filistin'in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Özmen, Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastanede tedavi altında onlara da sağlık diyerek şu ifadelere yer verdi;

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu mübarek günlerde ayrıca Korona virüs salgını nedeniyle de hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır, tedavi görmekte olanlara ise Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçiriyor olsak da kalplerimiz bir ve beraberdir. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."