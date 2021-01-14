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AK Parti Aydın İl Başkanlığı için Tanju Karaçancı da aday olduğunu açıkladı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan 7.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan 7. Olağan İl Kongresi'nde Mevcut Başkan Ömer Özmen'in ardından Tanju Karaçancı da aday olduğunu açıkladı. Listesinin hazır olduğunu ve tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Tanju Karaçancı, “Partinin kuruluşundan bu güne kadar her aşamasında görev yaptım. Delegemize güveniyorum. Demokrasi için ben de adayım” dedi.


Kovid-19 salgını sebebiyle uzun zamandır ertelenen kongre sürecinin başlaması ile Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in adaylığını açıklamasının ardından, önce Aydın'daki yerel bir internet sitesinin canlı yayınına çıkarak aday olduğunu açıklayan Tanju Karaçancı, “Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir talimat veya emri olmadığı sürece adaylıktan çekilmem söz konusu değil. Siyasete AK Parti ile başladım. AK Parti ile büyüdüm. Bu güne kadar partimin tüm birimlerinde aldığım görevleri başarı ile yürüttüğüme inanıyorum. Şimdi de AK Parti'nin Aydın'daki hizmet bayrağını daha da yükseklere taşımak için adayım. Çok iyi bir ekipten oluşan listemi Pazartesi günü kongre salonunda delegenin karşısına çıkaracağım” diyerek kongre için hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

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