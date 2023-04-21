AK Parti Aydın İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, 14 Mayıs seçimlerine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten; “Aydın'da vekil sayımızı artıracağız” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanlığı koordinesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, partililerin bayramlarını kutladı. Programda konuşan Ökten, 14 Mayıs tarihine dikkat çekerek “Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta en az yüzde 55 oyla yeniden Cumhurbaşkanı olacak. Aydın'dan da birinci parti olarak çıkacağız ve vekil sayımızı artıracağız" dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerin önemine de değinen Ökten; “Dostun düşmanın, tüm dünyanın takip ettiği bir seçime gidiyoruz. Tüm İslam coğrafyası, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'nın devamı için dua ediyor. Düşmanlar ise ‘Tayyip gitsin' de Türkiye'yi nasıl parçalarız, buradan kendimize nasıl bir pay çıkartırız derdi ile 14 Mayıs'ı bekliyor. Sahaları gezerken tüm aday ve vekillerimizin ortak kanaati, bundan önceki seçimlerde de olduğu gibi seçmenimizin AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir teveccühü var. Buradan çıkan sonuç ile Cumhurbaşkanımızın en az yüzde 55 oyla yeniden seçilecek. Mevcut milletvekili sayımızdan daha fazla vekil alarak, Cumhurbaşkanımıza Aydın'dan güçlü bir destek vermeyi başaracağız. Dünya lideri, güçlü bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. Çok büyük bir şans. Dünya lideri diyorum ama bu bizim değil tüm dünyanın kabul ettiği gerçek bir söylem. Ukrayna'da savaş var. Dünya ülkeleri bu savaştan dolayı kıtlık, açlık yaşayacağız diye endişe etti. Bizim kapımızı çaldılar. Dünya liderimiz çıktı, savaşan iki ülkenin liderlerini topladı, Tahıl Koridoru Anlaşmasını sağlayarak dünya liderliğini bize gösterdi” dedi.

“Özerklik pazarlıkları yaptıklarını gizlemiyorlar”

Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP ile ülkeyi bölme planı yaptığını sözlerine ekleyen Ökten, “6'lı Masa'nın adayı açıklandıktan sonra masanın altından yedinci ortağı çıktı. HDP ve PKK'nın da bu masanın ortağı olduğu görüldü. Her gün HDP ve PKK açıklama yapıyor. Fütursuzca pervasızca bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını söylüyorlar. 40 bin insanımızın, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, bebeklerimizin katilinin serbest bırakılacağını söylüyorlar. 100 yıllık Cumhuriyet düzenini değiştirerek özerklik pazarlıkları yaptıklarını gizlemiyorlar, açık açık ifade ediyorlar. Biz dünya liderimizle Tahıl Koridorları yaparken, o 7'li masa, güvenliğini sağladığımız Güneydoğu'da yeniden terör koridorları oluşturmak için fırsat kolluyorlar. Seçmenimiz buna müsaade etmeyecek. Seçmenimiz bu seçimin önemini biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu milletin ve devletin bekasının ve geleceğinin olduğunun farkındalar ve bunun böyle devamı için de istiyorlar” diye konuştu.

Öğretmen Evi bahçesinde yapılan programa, İl Başkanı Gökhan Ökten'in yanı sıra milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye ve ilçe başkanları, eski vekiller, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.